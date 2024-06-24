Ноутбуки Surface: не садят батарею, синхронно переводят разговор, работают на нейрочипе (видео)

Лэптопы с ОС Windows AI, ИИ-функционалом Copilot и чипом Snapdragon X Eliteбудут конкурировать с MacBook от Apple.

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Microsoft анонсировала ноутбук Surface Laptop на базе Arm. Он оснащен чипом Qualcomm Snapdragon X Elite вместо процессора Intel Core Ultra, что, как надеется компания, позволит ему конкурировать с MacBook от Apple, пишет The Verge.

Ноутбук Surface поставляется в нескольких конфигурациях, начиная с базовой 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD-накопителя с чипом Snapdragon X Plus, но хранилище можно увеличить до 1 ТБ SSD и 32 ГБ ОЗУ (64 ГБ на данный момент доступны только по предварительному заказу) как для 13,8-дюймовой, так и для 15-дюймовой версии. Обе модели оснащены графическим процессором Qualcomm Adreno. Ноутбуки также выпускаются в четырех цветах: черном, платиновом, песочном и сапфировом. Для базовых моделей с 256 ГБ памяти обоих размеров доступен только платиновый цвет.

Ноутбук оснащен сенсорным дисплеем с разрешением 2304 x 1536 (13,8 дюйма) или 2496 x 1664 (15 дюймов) с переменной частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision IQ. Microsoft обновила дисплей этой модели, уменьшив рамки и закруглив углы. Обе модели имеют два порта USB-C и один порт USB-A 3.1, оснащены камерой 1080p. Они также получили разъемы для наушников 3,5 мм и могут быстро заряжаться с помощью блока питания мощностью 65 Вт, который входит в комплект поставки 15-дюймового устройства. А вот 13,8-дюймовая версия поставляется с зарядным устройством на 39 Вт.

Компания заявляет, что новый ноутбук Surface на 80% быстрее, чем устройства предыдущего поколения и предлагает до 22 часов локального воспроизведения видео. У него тактильная сенсорная панель, как и у MacBook, но в отличие от Apple, Microsoft будет поддерживать три монитора 4K помимо собственного дисплея ноутбука.

Microsoft называет новый ноутбук "ПК Copilot Plus" благодаря нейронному процессору, который будет обеспечивать работу функций искусственного интеллекта Windows 11, таких как Recall (позволяет пользователям искать информацию в приложениях, документах и папках с помощью Copilot). Microsoft также подчеркнула, что перевод видеозвонков на устройстве на три языка одновременно доступен для любых приложений, организующих видеоконференции. Компания заявляет, что только Surface может поддерживать такие функции.

Известно также что машины искусственного интеллекта получат ОС Windows AI раньше, чем их аналоги от Intel. Смогут ли эти компьютеры соответствовать или превзойти специализированные процессоры Apple, еще неизвестно, но, по крайней мере, когда дело доходит до времени автономной работы, они должны показывать лучшие результаты, чем их аналоги на Intel Core Ultra.

Ноутбук Surface стоит от 999 долларов за 13,8-дюймовую модель и от 1199 долларов за 15-дюймовую модель. Сейчас доступен предварительный заказ, а поставки стартуют 18 июня.

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