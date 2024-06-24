Ноутбуки Surface: не садять батарею, синхронно перекладають розмову, працюють на нейрочипі (відео)

Лептопи з ОС Windows AI, АІ-функціоналом Copilot і чипом Snapdragon X Elite будуть конкурувати з MacBook від Apple.

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Microsoft анонсувала ноутбук Surface Laptop на базі Arm. Він оснащений чіпом Qualcomm Snapdragon X Elite замість процесора Intel Core Ultra, що, як сподівається компанія, дасть йому змогу конкурувати з MacBook від Apple, пише The Verge.

Ноутбук Surface поставляється в декількох конфігураціях, починаючи з базової 16 ГБ ОЗП і 256 ГБ SSD-накопичувача з чіпом Snapdragon X Plus, але сховище можна збільшити до 1 ТБ SSD і 32 ГБ ОЗП (64 ГБ на даний момент доступні тільки за попереднім замовленням) як для 13,8-дюймової, так і для 15-дюймової версії. Обидві моделі оснащені графічним процесором Qualcomm Adreno. Ноутбуки також випускаються в чотирьох кольорах: чорному, платиновому, пісочному і сапфіровому. Для базових моделей з 256 ГБ пам'яті обох розмірів доступний тільки платиновий колір.

Ноутбук оснащений сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 2304 x 1536 (13,8 дюйма) або 2496 x 1664 (15 дюймів) зі змінною частотою оновлення 120 Гц і підтримкою Dolby Vision IQ. Microsoft оновила дисплей цієї моделі, зменшивши рамки та заокругливши кути. Обидві моделі мають два порти USB-C і один порт USB-A 3.1, оснащені камерою 1080p. Вони також отримали роз'єми для навушників 3,5 мм і можуть швидко заряджатися за допомогою блоку живлення потужністю 65 Вт, що входить до комплекту постачання 15-дюймового пристрою. А ось 13,8-дюймова версія поставляється із зарядним пристроєм на 39 Вт.

Компанія заявляє, що новий ноутбук Surface на 80% швидший, ніж пристрої попереднього покоління і пропонує до 22 годин локального відтворення відео. У нього тактильна сенсорна панель, як і у MacBook, але, на відміну від Apple, Microsoft буде підтримувати три монітори 4K, крім власного дисплея ноутбука.

Microsoft називає новий ноутбук "ПК Copilot Plus" завдяки нейронному процесору, який забезпечуватиме роботу функцій штучного інтелекту Windows 11, таких як Recall (дає змогу користувачам шукати інформацію в додатках, документах і папках за допомогою Copilot). Microsoft також підкреслила, що переклад відеодзвінків на пристрої трьома мовами одночасно доступний для будь-яких додатків, що організовують відеоконференції. Компанія заявляє, що тільки Surface може підтримувати такі функції.

Відомо також що машини штучного інтелекту отримають ОС Windows AI раніше, ніж їхні аналоги від Intel. Чи зможуть ці комп'ютери відповідати або перевершити спеціалізовані процесори Apple, ще невідомо, але, принаймні, коли справа доходить до часу автономної роботи, вони повинні показувати кращі результати, ніж їхні аналоги на Intel Core Ultra.

Ноутбук Surface коштує від 999 доларів за 13,8-дюймову модель і від 1199 доларів за 15-дюймову модель. Зараз доступне попереднє замовлення, а поставки стартують 18 червня.

Раніше ми писали, що мобільний блок живлення OnePlus потужністю 100 Вт зарядить смартфон і ноутбук. Пристрій OnePlus Super Flash Charging оснащений супер-флеш-зарядкою і має ємність 12 000 мАг.