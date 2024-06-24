Суперфлеш: мобільний блок живлення OnePlus потужністю 100 Вт зарядить смартфон і ноутбук

Пристрій OnePlus Super Flash Charging оснащений суперфлеш-зарядкою і має ємність 12 000 мАг.

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Літня конференція із запуску нових продуктів OnePlus, OnePlus Summer Performance Ecosystem, запланована на 27 червня. Компанія в її межах презентує повербанк для різних гаджетів, передає медіа IT House.

Банк живлення OnePlus Super Flash Charging потужністю 100 Вт має ємність 12 000 мАг. Він доступний у двох кольорах: блакитно-зелений і сріблясто-білий, має інтерфейси USB-C і USB-A, а також довгасту кнопку живлення.

Згідно з офіційним повідомленням виробника, акумулятор OnePlus 100 Вт Super Flash Charging підтримує вихідну потужність 100 Вт і вхідну потужність 45 Вт і навіть може заряджати деякі ноутбуки. Детальна інформація про технічні характеристики і ціну цього нового продукту поки що не розкривається, як і ціна, і дата поставок на ринок.

Повербанки OnePlus Super Flash Charging Фото: OnePlus

У межах заходу OnePlus Summer Performance Ecosystem також буде представлено безліч нових продуктів, зокрема: смартфон OnePlus Ace 3 Pro, планшет OnePlus Pro, смарт-годинник OnePlus Watch 2, навушники кольору хакі OnePlus Buds 3 і вже згаданий повербанк.

Раніше ми писали про те, чим небезпечні літієві батареї і як користуватися, щоб не вибухали. Потрібно стежити за тим, щоб гаджети не перегрівалися, особливо у спеку, інакше вони можуть спалахнути разом із житлом.

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Корисно буде дізнатися, як визначити реальну ємність повербанка. Дві прості формули допоможуть зрозуміти, яка реальна ємність повербанків та інших типів акумуляторів.