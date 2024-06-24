Супер-флэш: мобильный блок питания OnePlus мощностью 100 Вт зарядит смартфон и ноутбук

Устройство OnePlus Super Flash Charging оснащено супер-флэш-зарядкой и имеет емкость 12 000 мАч.

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Летняя конференция по запуску новых продуктов OnePlus, OnePlus Summer Performance Ecosystem, запланирована на 27 июня. Компания в ее рамках презентует повербанк для разных гаджетов, передает медиа IT House.

Банк питания OnePlus Super Flash Charging мощностью 100 Вт имеет емкость 12 000 мАч. Он доступен в двух цветах: лазурно-зеленый и серебристо-белый, имеет интерфейсы USB-C и USB-A, а также продолговатую кнопку питания.

Согласно официальному сообщению производителя, аккумулятор OnePlus 100 Вт Super Flash Charging поддерживает выходную мощность 100 Вт и входную мощность 45 Вт и даже может заряжать некоторые ноутбуки. Подробная информация о технических характеристиках и цене этого нового продукта пока что не раскрывается, как и цена, и дата поставок на рынок.

Повербанки OnePlus Super Flash Charging Фото: OnePlus

В рамках мероприятия OnePlus Summer Performance Ecosystem также будет представлено множество новых продуктов, в том числе: смартфон OnePlus Ace 3 Pro, планшет OnePlus Pro, смарт-часы OnePlus Watch 2, наушники цвета хаки OnePlus Buds 3 и уже упомянутый пауэрбанк.

Ранее мы писали о том, чем опасны литиевые батареи и как пользоваться, чтобы не взрывались. Нужно следить за тем, чтобы гаджеты не перегревались, особенно в жару, иначе они могут загореться вместе с жильем.

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Полезно будет узнать, как определить реальную емкость повербанка. Две простые формулы помогут понять, какова реальная емкость пауэрбанков и других типов аккумуляторов.