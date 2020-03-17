Последствия карантина: в Китае люди не захотели посещать вновь открывшийся кинотеатр

В китайском городе Урумчи провинции Синьцзян впервые с введения карантина 26 января открылся первый кинотеатр. Однако в день открытия в заведение не пришел ни один зритель, пишет Variety.

Как отмечает издание, это связано с тем, что несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, жители продолжают придерживаться правил профилактики и предпочитают проводить время дома.

Открытие кинотеатра анонсировалось накануне в социальных сетях. Зрителям предложили к просмотру патриотические фильмы, криминальный триллер и анимационные ленты.

Однако, это не помогло и в заведение никто не явился.

"Мы не можем оставаться закрытыми вечно. Мы начали анонсировать киносеансы, хотим немного протестировать ситуацию и посмотреть на обратную связь от общественности", – рассказал один из сотрудников кинотеатра.

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