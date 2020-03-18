Юго-Восточная Азия должна принять "агрессивные меры" для борьбы с COVID-19, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения призвала Юго-Восточную Азию усилить "агрессивные меры" для борьбы с растущей вспышкой коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Призыв ВОЗ прозвучал на фоне растущих случаев заражения коронавирусом в регионе. В регион входит 11 стран, почти во всех были зафиксирован COVID-19. Среди крупных стран региона – Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд, Бангладеш и Северная Корея.

Доктор Пунам Кхетрапаль Сингх, региональный директор региона ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии, заявила, что "регистрируется рост случаев передачи коронавируса".

"Очевидно, что нам нужно делать больше и как можно быстрее", – добавила представительница ВОЗ.

Многие страны региона медленно реагируют на вспышку, принимая решительные меры только в последние недели, когда количество зараженных резко увеличилось. Малайзия, где зафиксирована наибольшая вспышка вируса в регионе, не принимала никаких карантинных мер, пока не произошел огромный скачок числа заболевших. Большинство случаев коронавируса в стране были связаны с религиозным собранием, в котором приняли участие около 16 тыс. человек.

Теперь Малайзия закрыла свои границы, запретив въезд для туристов. Школы в стране также были закрыты.

В соседней Индонезии, по данным Университета Джона Хопкинса, зарегистрировано 172 случая заражения вирусом, президент страны Джоко Видодо признал, что намеренно скрывал информацию о распространении вируса в целях предотвращения паники.

Президент Филиппин Родриго Дутерте еще в феврале шутил, что собирается "побить" вирус. Теперь же Филиппины приняли широкие карантинные меры, которые оставили миллионы жителей столицы Манилы в изоляции.

Мьянма и Лаос не сообщили ни об одном случае коронавируса, хотя эксперты всерьез сомневаются в достоверности таких данных. Представитель правительства Мьянмы заявил, что "образ жизни и дета" населения страны защитили их от вируса.

В Восточном Тиморе также не было зафиксировано ни одного случая.

В ВОЗ добавили, что цифры, поступающие из Юго-Востчной Азии, говорят о том, что "нкоторые страны явно движутся к передаче COVID-19 среди населения". Организация призывает продолжать усилия по "обнаружению, тестированию, лечению, изоляции и отслеживанию контактов".

По словам Кхетрапаль Сингх, "практика социального дистанцирования, возможно, недостаточно подчеркнута, сама по себе она может существенно снизить передачу".

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