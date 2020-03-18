Вместо прививки. В Нидерландах предлагают заражать коронавирусом молодых и здоровых

В Нидерландах члены Палаты представителей обсуждают возможность борьбы с кронавирусом с помощью "коллективного иммунитета", когда вирусом заражается наибольшее количество человек в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем обращении к нации заявил, что страна будет стремиться развивать иммунитет к коронавирусу среди населения, позволяя заразиться вирусом большому количеству людей в контролируемом темпе.

"Те, у кого уже был вирус, обычно становятся невосприимчивыми. Как в старые времена с корью. Чем больше иммунная группа, тем меньше вероятность того, что вирус попадет к уязвимым пожилым людям и тем, у кого слабое здоровье. Используя коллективный иммунитет, вы как бы строите защитную стену вокруг них", – сказал Рютте.

Но окончательного решения по поводу спорной стратегии пока не было принято, дебаты все еще продолжаются в нижней палате парламента.

Некоторые из экспертов настаивают на том, что стратегия "коллективного иммунитета" является побочным эффектом, а не главной целью, которая заключается в социальном дистанцировании и других мерах для "выравнивания кривой" пика вспышки.

Голландский микробиолог Марк Бартен из UMC Utrecht заявил, что даже странам, которые собираются полностью самоизолироваться, придется работать над созданием коллективного иммунитета.

Но критики, в том числе лондонский экономист Джером Роос, указывают на другой аспект, как вырастет смертность в таком случае. Также страны со стратегией "коллективного иммунитета" нивелируют усилия других государств, которые пытаются искоренить вирус с помощью изоляции.

Так, Роос отметил, что в Нидерландах проживает около 17 млн человек, а для коллективного иммунитета потребуется заразить 10 млн (60% населения). Даже при уровне смертности 2% (например, в Италии уровень смертности 7%), в стране может погибнуть около 200 тыс. человек.

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