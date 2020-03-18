МИД Китая: Коронавирус в Ухань принесли военные из США. Трамп в ответ называет вирус "китайским"

В ответ на заявления главы МИД Китая, мол это американские военные принесли в Ухань коронавирус, президент США Дональд Трамп назвал вирус "китайским".

На вопрос журналиста, не считает ли он выражение "китайский вирус" стигматизацей Китая, Трамп ответил: "Думал, заявления, что наши военные принесли с собой вирус в Китай – и есть стигматизация".

Свои слова о "китайском вирусе" Трамп, в свою очередь, назвал "очень точными".

В целом, президент заявил, что все заявления Китая об американских военных и коронавирусе – ложь.

Ранее спикер МИД КНР Чжао Лицзянь в Twitter ретвитил неподтвержденные заявления о том, что именно американские военные принесли коронавирус в Ухань.

К своим ретвитам представитель МИД также дописал, что эта информация "заставила его пересмотреть свои взгляды на многие вещи".

Слухи о том, что военные США принесли коронавирус в Китай основываются на участии американской армии во Всемирных военных играх, которые проходили как раз в Ухане в октябре прошлого года.

В мероприятии приняли участие представители более 100 стран.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта Минздрав отчитался о 7 новых случаях COVID-19 в Украине. Один из них зарегистрирован в Киевской области.

Остальные 6 случаев (в т.ч. один летальный) пришлись на Черновицкую область. Среди заболевших – лица в возрасте 31, 10, 18 лет, а тажке двое детей (одному – год и 10 месяцев, второму – шесть месяцев).