В России заочно арестовали экс-депутата Мосийчука

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука, которого обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает РБК.

"Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания Мосийчука на территории России, либо с момента его экстрадиции на территорию России", – говорится в сообщении.

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Как пояснил на заседании следователь, установить личность нападавшего на посольство удалось с помощью портретно-судебной экспертизы, пишет РИА Новости.

"Украинская сторона запросы о правовой помощи со стороны Следственного комитета оставляет без ответа", – отметил он.

Срок следствия продлен до 30 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце прошлого года Россия обвинила Мосийчука в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году. По данным российского следствия, "в результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб".