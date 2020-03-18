Не повторяйте наши ошибки: врачи из КНР рассказали, как победить коронавирус в Европе

Европейские врачи повторяют ошибки своих коллег из Уханя, особенно в части недостаточной защиты от коронавируса.

Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет издание, когда когда китайские врачи еще не понимали природу коронавируса, многие из них заразились от своих пациентов. По меньшей мере 46 из них умерли.

Также врачи из Китая предупреждают, что быстрое распространение вируса указывает на то, что он передается самыми разными путями, в т.ч. и через глаза.

Именно поэтому в КНР отоларингологи "подхватывали" коронавирус в разы чаще, чем их коллеги, которые практикуют другие направления в медицине.

По словам директора интенсивной терапии одной из китайских клиник Ду Бина, эти врачи очень тесно контактировали со своими пациентами и именно поэтому они быстро заражались.

"Очень важно объяснить и научить врачей защищать себя", – говорит он.

Также Ду Бин отметил, что эффективность государства в предотвращении распространения заболевания заключается в проведении как можно большего количества тестов.

"Тесты, тесты и еще раз тесты. Понятия не имею, как еще можно проверить человека на коронавирус и ограничить его контакты с другими людьми", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.