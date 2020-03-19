Путин: Царь только шапку примеряет и в зеркало смотрится, а я работаю каждый день

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что не считает себя царем, потому что "не сидит и только шапку примеряет", а работает каждый день. Интервью российского лидера опубликовано в YouTube.

"Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", – сказал Путин.

Когда журналист спросил у него, останется ли он "с нами навсегда", Путин ответил: "Если вы захотите. Вопрос, в каком качестве?".

Тогда, у него уточнили, а в каком качестве он сам себя видит.

"Не знаю, посмотрим. Впереди еще много времени... Впереди еще четыре года, у меня сейчас нет ответа", – сказал Путин.

Российский лидер согласился с журналистом, что из-за неопределенности с будущей конфигурацией власти "элиты (в России) могут нервничать".

"Это я понимаю, да. Элиты могут нервничать. Это минус. Возможна разбалансировка, я отдаю себе в этом отчет. Но все-таки первичный источник власти – это народ. Я говорю без рисовки без всякой. Для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос", – заявил Путин.

Он также признался, что ему "даже в голову не приходило", что он столько лет будет находиться у власти. По его словам, в 2008 году он еще не знал, что через четыре года вернется на должность главы государства.

"Нет. То есть, как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант – такая возможность была", – сказал Путин.

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Как ранее сообщал Фокус:

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