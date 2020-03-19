Заподозрили коронавирус. В Кении толпа насмерть забила мужчину

В Кении толпа избила до смерти мужчину, заподозрив, что он заражен коронавирусом. Об этом сообщает Kenyan Daily Post.

Местный житель деревни Мсамбвени в округе Квале Джордж Котини возвращался домой после посещения бара около 9 вечера, когда его окружила толпа.

"Котини встретил на своем пути группу молодых людей, которые, воспользовавшись ситуацией, что он был нетрезв, стали обвинять его в том, что он болен коронавирусом", – пишет издание.

После спора разъяренные молодые люди забросали Котини камнями и скрылись. Пострадавшего доставили в местную больницу, однако врачам спасти его не удалось, он скончался от полученных травм.

Начальник полиции округа Джозеф Нтенге заявил, что до сих пор неизвестно, являлась ли жертва носителем вируса. Он предостерег всех от ложных обвинений в адрес кого бы то ни было.

"Нам сообщили, что толпа увидела шатающегося человека, приблизилась к нему, вступила с ним в спор и начала его избивать", – рассказал Нтенге газете The Star.

В полиции сообщили, что до сих пор никто не арестован, расследование все еще продолжается.

Рыбацкая деревушка Мсамбвени пользуется популярностью у туристов из-за ее длинных белых песчаных пляжей.

Министерство здравоохранения Кении на данный момент подтвердило семь случаев заболевания коронавирусом. Восточноафриканская страна уже ввела строгие ограничения на поездки иностранцев, закрыла школы и колледжи, а также запретила публичные собрания.

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