Пандемия коронавируса: в Иране фиксируют новую смерть каждые 10 минут

Каждый час в Иране фиксируют 50 новых заражений

Представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур сообщил, что иранские врачи каждые 10 минут фиксируют новую смерть от коронавируса. Об этом передает IRNA.

"По последним данным, каждые десять минут один человек умирает, – сказал Джаханпур.

Он добавил, что каждый час коронавирусом инфицируется 50 граждан Ирана.

В своем обращении, представитель Минздрава Ирана призвал граждан оставаться дома, чтобы предотвратить распространение болезни.

Издание отмечает, что власти Ирана предпринимают все необходимые меры для того, чтобы взять эпидемию под свой контроль. Многие высокопоставленные лица считают, что на ситуацию с коронавирусом в стране повлияли санкции США, из-за которых в Иран не поступают необходимые медикаменты и медицинское оборудование.

Как ранее сообщал Фокус:

Иранцы массово облизывают святыни в мечетях. Поскольку облизывание святынь стало массовым явлением, врачи периодически дезинфицируют их.

Оппозиционные журналисты обвиняют власти в Ирана в замалчивании фактов и сокрытии информации. А город Кум который негласно считается первым местом вспышки коронавируса в Иране, обильно заливают дезинфицирующей жидкостью.

Также в Иране массовые захоронения погибших от коронавируса уже видны из космоса. На спутниковых снимках видны свежие 90-метровые траншеи.