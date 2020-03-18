В Иране может умереть 3,5 млн человек от коронавируса, – исследование
2020-03-18 12:57:00
Ученые говорят, что уровень смертности будет расти пока население будет игнорировать предписания
В Иране ученые спрогнозировали, что в стране может умереть 3,5 млн человек, если население продолжит путешествовать и игнорировать рекомендации по охране здоровья. Об этом сообщает Al Jazeera.
Исследователи престижного Тегеранского технологического университета Шарифа спрогнозировали три сценария дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в стране. Так, в первом случае, если население начнет прислушиваться к рекомендациям властей и медиков сейчас, то до конца вспышки будет зафиксировано 120 тыс. инфицированных и 12 тыс. смертей. Если сотрудничество будет на среднем уровне, то вирус распространится на 300 тыс. человек, умрет 110 тыс. человек.
В случае, если население Ирана и дальше продолжит пренебрегать предписаниями, то это может разрушить медицинскую систему страны. Нехватка медучреждений приведет к смерти 3,5 млн человек. Согласно последней переписи населения в Иране в 2017 году проживало 81,16 млн человек.
На данный момент 12 иранский бывших и теперешних чиновников умерли от коронавируса, еще 13 чиновников были инфицированы и находятся в изоляции на лечении. Всего в Иране подтверждено 16 тыс. случаев заражения COVID-19, из которых 1178 новых были подтверждены за последние 24 часа.
Лишь во вторник, 17 марта, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи издал религиозное постановление, запрещающее поездки в страну. Постановление было принято после того, как общественность проигнорировала неоднократные предупреждения и просьбы от правоохранительных органов. Жителей Ирана призвали оставаться дома, но многие проигнорировали призыв.
Днями ранее разгневанные толпы ворвались во внутренние дворы храма имама Резы Мешхеда и храма Фатимы Масуме в Куме. В этих храмах толпы людей обычно молятся 24 часа в сутки, семь дней в неделю, касаясь и целуя святыню. Именно из-за этого, чиновники здравоохранения ранее распорядились закрыть святыни.
Когда шиитское духовенство Ирана объявило о закрытии храмов, на улицы разных городов страны вышли демонстранты. По данным государственных СМИ, полиции удалось разогнать митингующих.
Как ранее сообщал Фокус:
- Иранцы массово облизывают святыни в мечетях. Поскольку облизывание святынь стало массовым явлением, врачи периодически дезинфицируют их.
- Оппозиционные журналисты обвиняют власти в Ирана в замалчивании фактов и сокрытии информации. А город Кум который негласно считается первым местом вспышки коронавируса в Иране, обильно заливают дезинфицирующей жидкостью.
- Также в Иране массовые захоронения погибших от коронавируса уже видны из космоса. На спутниковых снимках видны свежие 90-метровые траншеи.