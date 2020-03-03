Поскольку облизывание святынь стало массовым явлением, врачи периодически дезинфицируют их

Верующие в Иране облизывают местные святыни и тем самым показывают, что не боятся коронавируса.

Об этом пишет Arab News.

В сети уже появились видео, на которых видно, как мусульмане облизывают святыни в городах Кум и Мешхед.

Поскольку облизывание святынь стало массовым явлением, врачи периодически дезинфицируют их.

Фото: nypost.com

Иранская журналистка Масих Алинежад на этом фоне также заявила, что власти ставят под угрозу жизни иранцев, оставляя открытими для поклонения святые места.

И в то время, как в власти Саудовской Аравии все же решили закрыть святыни для паломников, иранские власти не спешать идти на такой шаг.

А представитель верховного лидера Ирана в Куме Мухаммед Саиди отмечает: "Мы считаем, что в святом месте можно исцелиться. Это значит, что люди должны прийти сюда и исцелиться от физических и душевных болезней".

Тем временем, медики говорят, что уровень смертности в Иране значительно выше того, о котором говорят власти.

"Больницы переполнены инфицированными. Мы слышали о сотнях смертей. И их количество продолжает расти", – говорят врачи на условиях анонимности.

В ВОЗ уже заявили, что без сторонней помощи Ирану не удастся побороть коронавирус.

Согласно официальным данным Worldometers, сейчас в Иране 1,501 зараженных и 66 умерших.

Всего же по миру коронавирусом заразились уже 91,307 человек, из них 48,244 – выздоровели. Зафиксировано 3,120 случаев летального исхода.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.