В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса уже видны из космоса

2020-03-13 16:23:00

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На спутниковых снимках видны свежие 90-метровые траншеи

В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса людей настолько быстро растут, что их уже можно видеть со спутников. Об этом сообщает The Washington Post.

На спутниковых снимках запечатлено кладбище в городе Кум, которое постоянно растет. По официальным данным, число жертв коронавируса в Иране недавно составляло 429 человек. В четверг, 12 марта, эта цифра выросла на 75 человек, став самым высоким скачком смертности с начала вспышки в стране в феврале.

По словам экспертов, новые 90-метровые траншеи были вырыты, чтобы похоронить погибших от коронавируса в Иране. Спутниковые снимки кладбища Бехешт-Масуме, опубликованные Maxar Technologies, показывают, что большинство мест для захоронений не использовались с октября.

Но к началу марта в одном наполовину заполненном секторе не осталось места. Также работы начались в другом еще не использованном секторе. В нем появились новые две 90-метровые траншеи, которые видны на аэрофотоснимках.

кладбище, коронавирус, Иран

Аналитик Maxar заявил, что белое вещество, которое можно увидеть у разрытых могил, скорее всего, является известью, которую иногда используют при массовых захоронениях.

Информация о масштабных захоронениях подтверждается персидской службой BBC. В одном из видео герой интервью рассказывает, что новые сектора действительно заполнены теми, кто умер от коронавируса.

кладбище, коронавирус, Иран

"На сегодняшний день они похоронили более 250 жертв коронавируса. Это все могилы, и все они свежие. Это все за последние несколько дней", – говорит на видео работник кладбища.

кладбище, коронавирус, Иран

Город Кум стал первым местом в Иране, куда добрался вирус в прошлом месяце, и с тех пор страна заняла третье место в мире по количеству инфицированных – более 10 000 инфицированных.

Иранский режим также подвергся критике за отказ закрыть городе, куда путешествует большое количество шиитских паломников. Также широко распространены сомнения в точности официальных данных из Ирана об инфицированных и умерших. Один из иранских депутатов заявил, что только в Куме погибли десятки людей, когда режим говорил лишь о 12 погибших.

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