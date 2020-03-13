В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса уже видны из космоса
2020-03-13 16:23:00
На спутниковых снимках видны свежие 90-метровые траншеи
В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса людей настолько быстро растут, что их уже можно видеть со спутников. Об этом сообщает The Washington Post.
На спутниковых снимках запечатлено кладбище в городе Кум, которое постоянно растет. По официальным данным, число жертв коронавируса в Иране недавно составляло 429 человек. В четверг, 12 марта, эта цифра выросла на 75 человек, став самым высоким скачком смертности с начала вспышки в стране в феврале.
По словам экспертов, новые 90-метровые траншеи были вырыты, чтобы похоронить погибших от коронавируса в Иране. Спутниковые снимки кладбища Бехешт-Масуме, опубликованные Maxar Technologies, показывают, что большинство мест для захоронений не использовались с октября.
Но к началу марта в одном наполовину заполненном секторе не осталось места. Также работы начались в другом еще не использованном секторе. В нем появились новые две 90-метровые траншеи, которые видны на аэрофотоснимках.
Аналитик Maxar заявил, что белое вещество, которое можно увидеть у разрытых могил, скорее всего, является известью, которую иногда используют при массовых захоронениях.
Информация о масштабных захоронениях подтверждается персидской службой BBC. В одном из видео герой интервью рассказывает, что новые сектора действительно заполнены теми, кто умер от коронавируса.
"На сегодняшний день они похоронили более 250 жертв коронавируса. Это все могилы, и все они свежие. Это все за последние несколько дней", – говорит на видео работник кладбища.
Город Кум стал первым местом в Иране, куда добрался вирус в прошлом месяце, и с тех пор страна заняла третье место в мире по количеству инфицированных – более 10 000 инфицированных.
Иранский режим также подвергся критике за отказ закрыть городе, куда путешествует большое количество шиитских паломников. Также широко распространены сомнения в точности официальных данных из Ирана об инфицированных и умерших. Один из иранских депутатов заявил, что только в Куме погибли десятки людей, когда режим говорил лишь о 12 погибших.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- По состоянию на 13 марта, в Украине подтверждены три случая коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Радомышле Житомирской области.
- 13 марта, СНБО заявил, что закрывает украинские границы на две недели. Украинцев отправят в карантин, а иностранцев — не пустят.
- Также в Украине была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области