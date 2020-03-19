Первые лица тоже болеют. У князя Монако Альбера II нашли коронавирус

Князь Монако Альбер II прошел тест на коронавирус и получил положительный результат.

Об этом говорится в официальном заявлении княжеского двора.

В заявлении, в частости, говорится, что состояние Альбера II "не вызывает беспокойства" и что он продолжает работать.

"За здоровьем принца следят его врач и специалисты из Больницы Пренсес Грас (единственная государственная больница в Монако)", – заявили при дворце.

О состоянии здоровья княжеской семьи пока никаких подробностей нет.

Недавно Альбер II обратился к своему народу и настоятельно всех просил работать на дому и по возможности не выходить на улицу: только за продуктами и в медучреждения.

"Позаботиться о себе – значит позаботиться о других. Я уверен в нашем будущем и в профессионализме наших врачей", – заявил князь.

Как ранее сообщал Фокус:

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