За сутки число зараженных выросло на 28 тысяч. Статистика пандемии коронавируса на 20 марта

По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 523 случаев заражения COVID-19, 10030 смертей и 86 035 человек, преодолевших болезнь.

Об этом сообщают данные центра Джона Хопкинса.

За вчерашний день заразилось 27,8 тысяч человек – новый рекорд. Предыдущий раз максимум заболевших выявили 16 марта – 18,8 тысяч.

В Италии количество заболевших возросло до 41 035 человек, в Иране – 18 407, Испании – 18 077 и 15 320 заражений в Германии. Кроме того, в Италии за сутки вылечились 415 человек в Иране – 321, Испании – 26 и 8 в Германии.

Лидером по выздоровлению является Хубэй, где коронавирус побороли более 58 000 человек

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.

Как ранее сообщал Фокус: