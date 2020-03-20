За сутки число зараженных выросло на 28 тысяч. Статистика пандемии коронавируса на 20 марта
По состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 523 случаев заражения COVID-19, 10030 смертей и 86 035 человек, преодолевших болезнь.
Об этом сообщают данные центра Джона Хопкинса.
За вчерашний день заразилось 27,8 тысяч человек – новый рекорд. Предыдущий раз максимум заболевших выявили 16 марта – 18,8 тысяч.
В Италии количество заболевших возросло до 41 035 человек, в Иране – 18 407, Испании – 18 077 и 15 320 заражений в Германии. Кроме того, в Италии за сутки вылечились 415 человек в Иране – 321, Испании – 26 и 8 в Германии.
Лидером по выздоровлению является Хубэй, где коронавирус побороли более 58 000 человек
Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве и Днепропетровской области.