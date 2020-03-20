Провела лекцию и слегла. Главный инфекционист Ставрополья в реанимации с коронавирусом

Главный инфекционист Ставрополья (РФ) Ирина Санникова заразилась коронавирусом после визита в Испанию и находится в реанимации в тяжелом состоянии с подключенным аппаратом искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает издание Блокнот Ставрополь в Instagram.

По информации СМИ, тест подтвердил у нее наличие коронавируса.

Отмечается, что женщина прилетела из Испании и вышла на работу: встречалась с сотнями человек, давала интервью, а 18 марта провела лекцию 300 студентам в Ставрополе. Однако профессор кафедры инфекционных болезней Ирина Санникова, согласно правилам, должна была уйти на карантин, чего не было сделано.

Издание предполагает, что Санникова грубо нарушила предписание и тем самым подвергла смертельной опасности своих земляков. Из-за этого инцидента в Ставропольском крае прогнозируют резкую вспышку заражения коронавирусом.

Как сообщается на сайте Ставропольского государственного медуниверситета, контактировавших с больной, у которой заподозрена новая коронавирусная инфекция, в медицинской академии в Ставрополе поместили на карантин.

"Ввести карантинный режим в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России среди обучающихся и работников, контактных с больной с подозрением на новую коронавирусную инфекцию с 19 марта. Отменить в университете проведение всех массовых мероприятий", – говорится в сообщении.

Кроме этого, у контактировавших с больной возьмут мазки на исследование, за ними будут наблюдать медики.

Также в вузе усилят режим дезинфекции и рассмотрят возможность обучения в рамках электронной информационной образовательной среды.

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