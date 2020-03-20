США самоизолируются. Американские посольства приостановили выдачу виз

Соединенные Штаты Америки временно прекратили предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

"Посольства и консульства отменят все встречи, которые касаются иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года. Если позволят ресурсы, посольства и консульства будут продолжать предоставлять срочные и неотложные визовые услуги", – говорится в сообщении.

Представительства США возобновят обычные визовые услуги в "кратчайшие возможные сроки", но пока не могут сообщить конкретную дату.

При этом услуги остаются доступными для граждан США. Также ситуация не влияет на программу безвизового въезда.

Как ранее сообщил Фокус:

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. По словам Трампа, будет направлено до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.