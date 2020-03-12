Индия приостановила выдачу виз из-за пандемии коронавируса

Иностранцев, которые уже прибыли в страну, отправят на 14-дневный карантин

Индия приостановила выдачу туристических виз до 15 апреля, и будет помещать в карантин всех путешественников, прибывающих в страну из семи стран мира, где зафиксированы вспышки коронавируса. Об этом сообщает Al Jazeera.

Такое решение было принято после того, как ВОЗ объявила пандемию из-за распространения коронавируса в мире. Согласно сообщению правительства страны, приостановка визового режима произойдет с 13 марта.

Также уточняется, что выдача дипломатических виз и виз для международных организаций будет проходить в штатном режиме.

Все путешественники, включая граждан Индии, прибывших из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании и Германии после 15 февраля будут помещены в карантин на минимальный срок – 14 дней.

Число случаев заражения коронавирусом в Индии удвоилось за последние 4 дня и достигло 73 человек, что усилило опасения среди населения и правительства. В большинстве случаев, заразившиеся – это граждане Индии, которые путешествовали или работали в пострадавших странах Европы и Ближнего Востока.

Решение о приостановке выдачи виз в стране было принято по результатам встречи правительства во главе с министром здравоохранения. В правительстве также "настоятельно рекомендовали" гражданам воздержать от поездок, предупредив, что в противном случае они будут помещены на 14-дневный карантин.

Кроме этого, Бюро иммиграции Индии сообщило, что все визы, выданные гражданам Франции, Германии и Испании до среды, 11 марта, которые еще не въехали в страну, будут немедленно приостановлены.

Новые требования по визам не распространяются на иностранцев, которые уже находятся в Индии.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 достигло 124 825 человек. На материковый Китай приходится 80793 случаев инфицирования, а в остальной части мира выявили более 43 тыс. зараженных.