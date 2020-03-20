Италия обновила свой рекорд смертности от COVID-19: 627 человек за сутки

В Италии новый рекорд смертности за день: по стране от коронавируса умерли 627 человек.

Рекордные цифры зафиксированы в Ломбардии, где за 20 марта умер 381 человек: общее число умерших в этом регионе составило 2549 человек.

Таким образом, жертвами коронавируса в Италии стали 4032 людей.

Это наивысший показатель уровня смертности в мире (следом за Италией идет Китай с 3248 летальным исходом).

В целом в Италии насчитывается 47021 инфицированных. При этом, выздоровели 5129 человек.

По состоянию на 19 марта в Италии из-за коронавируса также умерли 15 врачей.

Один из умерших медиков, 57-летний Марчелло Натали, ранее в одном из интервью рассказывал, что множество врачей заражается из-за отсутствия средств защиты.

Также вчера в сети появились фото и видео военных грузовиков, которые вывозят из итальянского Бергамо тела умерших – местные крематории не справляются с нагрузкой.

У одного похоронного бюро в месяц обычно проходит 120 кремаций или погребений, а с 1 марта их число уже составило почти 600.

Как ранее сообщал Фокус:

Италия опередила Китай по смертности из-за коронавируса.

В небольшом итальянском городке Во, где была зафиксирована первая смерть от коронавируса, удалось остановить вспышку: помогло массовое тестирование на вирус.

19 марта в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла гражданка Украины.