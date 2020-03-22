Лукашенко решил не возвращать белорусов из-за рубежа: Пускай там и сидят, если выехали

На фоне пандемии коронавируса президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен содействовать возвращению домой тех граждан страны, которые выехали за границу после призыва правительства оставаться дома. Об этом сообщает Белта.

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали. Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что некоторые граждане, пользуясь картой поляка, покидают свою страну в это непростое время.

"Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу – пошел туда и сиди там. Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал – будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия", – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также обратил внимание, что граждан страны, которые взяли билеты на российские самолеты, чтобы вылететь из Индии, "просто выпихивают из салона, не берут на борт". Он потребовал "спокойно, юридически выверено разбираться по всем вопросам", чтобы купившие билеты смогли прилететь в Москву, а оттуда их забрать Беларусь.

По сообщению МИД Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 000 граждан страны.

Как ранее сообщал Фокус:

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Россия решила закрыть границу с Беларусью из-за пандемии коронавируса.