Оставайтесь дома. Pornhub открыл бесплатный доступ к премиум-подписке для всего мира

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Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля

Сайт с контентом для взрослых Pornhub временно вводит бесплатную премиум-подписку для всех стран.

Об этом сказано в заявлении сайта.

Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля. Она открывает доступ к размещенному на ресурсе порно в Full HD. Просмотр видеороликов также не будет прерываться рекламой.

Пресс-служба сайта рассказала, что трафик Pornhub в странах с введенным карантином значительно вырос. 

Pornhub уже открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке.

Как ранее сообщал Фокус: