Оставайтесь дома. Pornhub открыл бесплатный доступ к премиум-подписке для всего мира
2020-03-24 10:53:00
Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля
Сайт с контентом для взрослых Pornhub временно вводит бесплатную премиум-подписку для всех стран.
Об этом сказано в заявлении сайта.
Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля. Она открывает доступ к размещенному на ресурсе порно в Full HD. Просмотр видеороликов также не будет прерываться рекламой.
Пресс-служба сайта рассказала, что трафик Pornhub в странах с введенным карантином значительно вырос.
Pornhub уже открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.
- Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.
- Этот вопрос обсуждался 23 марта на онлайн-совещании глав парламентских фракций и групп. Большинство из них такую идею не поддержали.
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