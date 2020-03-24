Оставайтесь дома. Pornhub открыл бесплатный доступ к премиум-подписке для всего мира

Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля

Сайт с контентом для взрослых Pornhub временно вводит бесплатную премиум-подписку для всех стран.

Об этом сказано в заявлении сайта.

Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля. Она открывает доступ к размещенному на ресурсе порно в Full HD. Просмотр видеороликов также не будет прерываться рекламой.

Пресс-служба сайта рассказала, что трафик Pornhub в странах с введенным карантином значительно вырос.

Pornhub уже открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.