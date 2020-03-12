Чтобы было, чем заняться на карантине. Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

На всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем"

Сервис Pornhub сообщил, что для жителей Италии открыл бесплатный доступ к премиум-подписки до конца в стране карантина 3 апреля.

Об этом Pornhub написал на своей странице в Instagram.

"Чтобы поддержать вас в течение следующих недель дома, Италия также получит бесплатный доступ к Pornhub Premium течение месяца", – сказано в сообщении.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 15 тысяч 113 человек.

На всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".

Наряду с ограничениями на поездки, учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля.

Закрываются горнолыжные курорты, останавливаются все спортивные соревнования, включая чемпионат страны по футболу. Допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к соревнованиям международного уровня.

Не будут работать музеи, театры и кинотеатры, культурные центры. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы.

Все бары и рестораны в Италии также должны закрываться в 18 часов. В дневное время их работа возможна только при соблюдении дистанции между посетителями.

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