Чтобы было, чем заняться на карантине. Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
2020-03-12 23:00:00
На всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем"
Сервис Pornhub сообщил, что для жителей Италии открыл бесплатный доступ к премиум-подписки до конца в стране карантина 3 апреля.
Об этом Pornhub написал на своей странице в Instagram.
"Чтобы поддержать вас в течение следующих недель дома, Италия также получит бесплатный доступ к Pornhub Premium течение месяца", – сказано в сообщении.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 15 тысяч 113 человек.
На всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".
Наряду с ограничениями на поездки, учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля.
Закрываются горнолыжные курорты, останавливаются все спортивные соревнования, включая чемпионат страны по футболу. Допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к соревнованиям международного уровня.
Не будут работать музеи, театры и кинотеатры, культурные центры. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы.
Все бары и рестораны в Италии также должны закрываться в 18 часов. В дневное время их работа возможна только при соблюдении дистанции между посетителями.
Как ранее сообщал Фокус:
- Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.
- На фоне ограничительных мер из-за коронавируса по тюрьмам Италии прокатилась волна бунтов.