Экономика сама не перезапустится. Трамп заявил, что карантин в США продлится не долго

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться. Об этом сообщает CNN.

"Определенно, ситуация ухудшается. Мы пытаемся сделать все, чтобы смягчить ее. Очевидно, что число инфицированных будет увеличиваться со временем, а затем пойдет на спад", – заявил Трамп.

Также президент США попытался преуменьшить серьезность ситуации, сравнив коронавирус COVID-19 с сезонным гриппом.

"У нас много людей, умирающих от гриппа", – отметил Трамп.

Трамп добавил, что период национальной самоизоляции не продлится слишком долго, так как он надеется перезапустить американскую экономику.

"Я не рассматриваю месяцы, скажу вам прямо сейчас. Мы собираемся открыть нашу страну", – сказал президент США.

Он неоднократно заявлял, что период карантинных мер, рекомендованный федеральным правительством, не продлится три или четыре месяца. Правда, Трамп не смог спрогнозировать, когда точно будут отменены рекомендации по социальному дистанцированию.

"Мы не можем позволить лечению быть хуже, чем сама проблема. В конце 15-дневного периода мы примем решение о том, по какому пути мы хотим двигаться дальше", – написал Трамп в Twitter, отстаивая свою позицию о непродолжительном карантине.

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