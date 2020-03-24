Власти Италии допустили, что число зараженных может в десять раз превышать официальные данные

Глава национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число итальянцев, заразившихся коронавирусом, может превышать официальные данные об инфицированных примерно в 10 раз.

Об этом сообщает Agenzia Italia.

"По состоянию на вчерашний вечер, официально зараженных насчитывалось около 63 тысяч. Но соотношение – один заболевший на десять незарегистрированных – вполне вероятно", – сообщил Боррелли.

На вопрос, имеет ли смысл продолжать давать данные о количестве позитивов каждый день в 18:00, он ответил: "Я получаю много писем с просьбой прекратить это делать. Эти данные могут быть неточными. Но с первого дня я заверил, что буду говорить правду, я взял на себя обязательство перед страной". Затем он добавляет: "Если мы прекратим это делать, нас обвинят в сокрытии".

Также он также не отрицает, что через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая.

В случае, если предположения Боррелли верны, то в Италии число заразившихся уже может превышать 600 тысяч человек. В Китае на текущий момент зафиксировано более 81 тысяч заражений.

По по официальным данным, на 24 марта, в Италии 63,9 тысяч заболевших. Количество смертей – 6 077. Выздоровели 7 432 человека. За сутки заболело 4,8 тысяч.

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