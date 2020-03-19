Тела умерших на военных грузовиках вывозят на кремацию в другие провинции

В итальянском Бергамо крематории не справляются с количеством умерших от коронавируса.

Об этом пишет итальянское новостное агентство ANSA.

В этой связи тела жертв коронавируса вывозят в крематории в соседних провинциях.

Начальник крупнейшей похоронной службы Антонио Рикарди говорит, что обычно в месяц у них проходит 120 кремаций или погребений, а с 1 марта их число уже составило почти 600.

"За две недели умерло целое поколение. Мы никогда такого не видели и это может вызывать только слезы", – говорит он.

Всего вокруг Бергамо расположены около 80 похоронных компаний. В каждую из них каждый час поступает сразу несколько звонков.

Есть и еще одна проблема: сотрудники похоронных бюро часто сами подхватывают коронавирус от своих умерших соотечественников.

Именно поэтому в Италии теперь хоронят умерших в закрытых гробах и не переодевая их в другую одежду.

"Семьи не могут увидеть своих родных и обеспечить им достойные похороны. Это большая проблема с психологической точки зрения", – говорит Рикарди.

Как ранее сообщал Фокус:

Италия опередила Китай по смертности от коронавируса. За минувшие сутки в стране умерли 427 человек, общее число летальных случаев достигло 3405.