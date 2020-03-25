Трамп и Сенат договорились выделить 2 трлн долларов на спасение экономики США

Лидеры Сената США договорились с администрацией президента США Дональда Трампа о сумме почти в 2 трлн долларов, чтобы помочь спасти американскую экономику, которая рухнула из-а пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Как ожидается, этот договор станет крупнейшей мерой стимулирования экономики США, когда-либо проходившей.

"У нас есть сделка", – сказал Эрик Уиланд, директор по законодательным вопросам Белого дома добавив, что текст законопроекта еще должен быть завершен.

"У нас есть либо четкий законодательный текст, отражающий все стороны, либо мы точно знаем, что еще нужно точно доработать",– добавил он.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл подтвердил, что сделка достигнута.

Затем законопроект поступит к Дональду Трампу, который, как ожидается, ратифицирует его.

Сделка обеспечит прямые выплаты большинству для взрослых до 1200 долларов и расширит пособие по безработице. Оно также включает в себя программу для малых предприятий на сумму 367 миллиардов долларов, которая позволяет платить работникам, которые вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.

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