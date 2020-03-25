В России разбился учебно-боевой самолет, погиб пилот

В Краснодарском крае РФ потерпел авиакатастрофу учебно-тренировочный самолет L-39, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС.

На борту самолета был курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

"В районе станицы Дмитриевской упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. В результате погиб пилот", – сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что "полет выполнялся без боекомплекта", на земле жертв и разрушений нет.

На данный момент устанавливаются причины случившегося.

"Рассматриваются несколько версий, в их числе возможный отказ техники и ошибка пилотирования", – сообщили в правоохранительных органах России.

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