Статистика коронавируса на 26 марта: в мире – больше 20 тыс. летальных случаев
По состоянию на 26 марта в мире зафиксировано 471 759 случаев инфицирования коронавирусом при 114 696 случаях выздоровления.
Число жертв коронавируса перевалило отметку в 20 тыс. (21 297 человек).
По количеству зараженных на третье место в списке стран-"лидеров" с 68 489 случаями вышли США.
Также Америка пополнила ряды тех стран, в которых зафиксировано свыше тысячи летальных исходов (1 032 случаев в целом и 247 – за прошедшие сутки).
Интересно и количество выздоровевших в этой стране – всего лишь 394 человека.
Примечательно, что среди всех штатов США, Нью-Йорк – безоговорочный лидер по случаям инфицирования и летальным исходам (33 013 и 366 соответственно).
За Нью-Йорком идет Нью-Джерси с 4 402 зараженными и 62 смертями.
В целом, первая десятка стран-лидеров по распространению коронавируса и смертности выглядит следюущим образом:
- Китай (81 285 – 3 287)
- Италия (74 386 – 7 503)
- США (68 489 –1 032)
- Испания (49 515 – 3 647)
- Германия (37 323 – 206)
- Иран (27 017 – 2 077)
- Франция (25 233 –1 331)
- Швейцария (10 897 – 153)
- Британия (9 529 – 465)
- Южная Корея (9 241 –131)
Как ранее сообщал Фокус:
- 98-летний ветеран Джек Боуден почувствовал недомогание на прошлой неделе, попал в больницу, где ему диагностировали коронавирус и вылечился от COVID-19.
- Легендарный крайний защитник и капитан "Милана" Паоло Мальдини, который ранее заразился коронавирусом, рассказал о симптомах болезни.