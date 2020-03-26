Статистика коронавируса на 26 марта: в мире – больше 20 тыс. летальных случаев

По состоянию на 26 марта в мире зафиксировано 471 759 случаев инфицирования коронавирусом при 114 696 случаях выздоровления.

Число жертв коронавируса перевалило отметку в 20 тыс. (21 297 человек).

По количеству зараженных на третье место в списке стран-"лидеров" с 68 489 случаями вышли США.

Также Америка пополнила ряды тех стран, в которых зафиксировано свыше тысячи летальных исходов (1 032 случаев в целом и 247 – за прошедшие сутки).

Интересно и количество выздоровевших в этой стране – всего лишь 394 человека.

Примечательно, что среди всех штатов США, Нью-Йорк – безоговорочный лидер по случаям инфицирования и летальным исходам (33 013 и 366 соответственно).

За Нью-Йорком идет Нью-Джерси с 4 402 зараженными и 62 смертями.

В целом, первая десятка стран-лидеров по распространению коронавируса и смертности выглядит следюущим образом:

Китай (81 285 – 3 287) Италия (74 386 – 7 503) США (68 489 –1 032) Испания (49 515 – 3 647) Германия (37 323 – 206) Иран (27 017 – 2 077) Франция (25 233 –1 331) Швейцария (10 897 – 153) Британия (9 529 – 465) Южная Корея (9 241 –131)

Как ранее сообщал Фокус:

98-летний ветеран Джек Боуден почувствовал недомогание на прошлой неделе, попал в больницу, где ему диагностировали коронавирус и вылечился от COVID-19.