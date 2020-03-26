Стрелок из Крайстчерча полностью признал вину по всем обвинениям

Гражданин Австралии Брентон Таррант в зале суда над ним признал себя виновным во всех предъявленных ему обвинениях.

Об этом сообщает ABC.

Помимо 51 обвинения в убийстве, он также признал себя виновным в 40 обвинениях в покушении на убийство и обвинении в терроризме.

"Заявление о признании вины принесет облегчение многим людям, чьи жизни были разрушены событиями 15 марта 2019 года", – сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Таррант находится под стражей с момента его ареста в день нападения.

Теракт в мечетях новозеландского Крайстчерча произошел 15 марта 2019 года. В результате стрельбы в двух мечетях погиб 51 человек, еще 50 получили ранения. Полиция арестовала 28-летнего Брентона Тарранта Таррант действовал без сообщников. В результате теракта Новая Зеландия изъяла огнестрельное оружие у населения и ужесточила закон о его хранении.

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