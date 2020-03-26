C 27 марта Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

С пятницы, 27 марта, прекращается регулярное и чартерное авиасообщение РФ с остальным миром. Однако это не касается рейсов, которыми будут возвращать россиян из-за заграницы. Большинство сотрудников отправят по домам, и работать они будут дистанционно. Об этом пишет "Российская газета".

Списки для возвращения граждан РФ на родину составит МИД совместно с Минтрансом, Министерством обороны и управлением делами президента. До 30 апреля сформируют план вывоза.

Фото: РИА Новости

Минтранс с 26 марта совместно с Роспотребнадзором уже должен был организовать в аэропортах досмотр всех граждан, прибывающих из стран с зарегистрированными случаями коронавируса. У всех новоприбывших будут брать пробы на выявление инфекции, а также им будут выжавать постановление главного государственного санитарного врача о нахождении на самокарантине в течение 14 дней.

Сведения о прибывших лицах будут отправлять в медицинские организации, к которым они закреплены.

Как ранее писал Фокус:

Президент России Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса. По словам Путина, дата голосования будет определена позднее, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в РФ.