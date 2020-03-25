Путин объявил недельные выходные для борьбы с коронавирусом

Кроме того, голосование по Конституции РФ перенесли

Президент России Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время обращения к народу, передает РИА Новости.

По словам Путина, дата голосования будет определена позднее, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в РФ.

Кроме того, следующая неделя, 30 марта – 5 апреля, объявлена нерабочей, чтобы снизить контакты между людьми и замедлить рост количества инфицированных. При этом заработная плата будет сохранена для всех.

"Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля", – сказал он.

Также Путун анонсировал другие антикризисные меры:

Социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически.

Выплаты к 75-летию победы во Второй мировой войне ветераны и труженики тыла получат уже в апреле.

Каникулы по ипотечным и потребительским кредитам для тех, чей доход сократился из-за пандемии на 30% и более;

Семьям, имеющим право на маткапитал будут выплачивать по 5 тысяч рублей в месяц.

Также будет введен мораторий на 6 месяцев на подачу заявлений о банкротстве для компаний из пострадавших от коронавируса отраслей.

Отметим, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилось на 163 – до 658.

Как ранее сообщал Фокус:

Россия решила закрыть границу с Беларусью из-за пандемии коронавируса.

19 марта в Москве умерла пациентка с коронавирусом в больнице.