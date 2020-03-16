Пандемия коронавируса: Россия закрывает границу с "братской" Беларусью
2020-03-16 08:57:00
Власти РФ заявили, что будут действовать на опережение
Россия решила закрыть границу с Беларусью из-за пандемии коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
"Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса", – заявил он.
Кроме того, Мишустин поручил создать на таможне "зеленый коридор" для импорта товаров первой необходимости и отменить с 17 марта ограничения для транспорта торговых сетей в городах.
Кабмин РФ в рамках бюджета текущего года может использовать 300 млрд руб из резерва для обеспечения мер по борьбе с коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".