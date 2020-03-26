КНДР тайно просила международные организации о помощи в борьбе с коронавирусом, – СМИ

Северная Корея тайно просила о международной помощи в виде поставок тест-систем для определения коронавируса, сообщает Financial Times.

Издание пишет, что на фоне пандемии коронавируса власти Северной Кореи закрыли границы и официально не подтверждали случаи заболевания на территории страны. Однако в течение последних нескольких недель северокорейские чиновники обращались к международным организациям в частном порядке с просьбами помочь с оборудованием для для тестирования на коронавирус.

Собеседники издания говорят, что некоторое количество тест-систем в стране есть, но их недостаточно. По словам одного из источников, по меньшей мере, 590 человек в КНДР были протестированы, все они приехали из-за рубежа. Тесты дали отрицательные результаты. Тем не менее, за последние два месяца на территории Северной Кореи было помещено на карантин 10 тыс. человек.

Издание также отмечает, что поставки медицинского оборудования в КНДР затруднены из-за санкций ООН, и чтобы получить необходимое разрешение на такие поставки необходимо несколько недель.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные режимы санкций, которые, по его словам, ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса.

Ранее с призывом ослабить или приостановить санкции в отношении Ирана, Венесуэлы, Кубы, Зимбабве и КНДР выступила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Северная Корея страдает от коронавируса, и призвал США вместе с другими странами отменить санкции против страны.