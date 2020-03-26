Страны G20 выделят $5 трлн на спасение мировой экономики

В четверг, 26 марта, в ходе первого в истории виртуального саммита G20 страны-участницы договорились сделать все возможное для преодоления пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса. Об этом сообщается в заявлении G20 по итогам саммита.

Так, в список принятых мер входят как экономические, так и гуманитарные вопросы.

"Мы расширим производственные мощности, чтобы удовлетворить потребность в предметах медицинского назначения и обеспечим их массовое производство. Они должны быть распределены на справедливой основе по доступной цене туда, где наиболее необходимы, и как можно быстрее", – говорится в заявлении.

Министрам здравоохранения стран G20 получено обмениваться передовым опытом и разработать комплекс неотложных действий "Большой двадцатки" для борьбы с пандемией. Встреча министров пройдет в апреле.

"Обязуемся совместно работать для расширения исследований и разработок, выделять финансирование на вакцины и лекарства. Мы будем укреплять нашу координацию, в том числе, и с частным сектором для быстрого развития, производства и распространения диагностики, противовирусных препаратов и вакцин", – отмечается в заявлении.

Также участники G20 попросили ВОЗ оценить существующие пробелы в реакции на пандемию, чтобы разработать глобальную инициативу по ответу на вирус.

"В настоящее время мы предпринимаем немедленные меры для поддержки наших экономик. Мы вкладываем более 5 трлн долларов в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и схем гарантий для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", – заявили участники.

Кроме этого, G20 будет работать над обеспечением стабильного потока жизненно важных медицинских поставок, критически важных сельскохозяйственных продуктов и других товаров, а также устранять сбои в мировых цепочках поставок.

Напомним, что в "Большую двадцатку" входят такие страны, как Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также отдельно Европейский союз.

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