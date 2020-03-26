Страны G20 выделят $5 трлн на спасение мировой экономики
2020-03-26 17:42:00
"Большая двадцатка" определилась с мерами по борьбе с коронавирусом и его последствиями
В четверг, 26 марта, в ходе первого в истории виртуального саммита G20 страны-участницы договорились сделать все возможное для преодоления пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса. Об этом сообщается в заявлении G20 по итогам саммита.
Так, в список принятых мер входят как экономические, так и гуманитарные вопросы.
"Мы расширим производственные мощности, чтобы удовлетворить потребность в предметах медицинского назначения и обеспечим их массовое производство. Они должны быть распределены на справедливой основе по доступной цене туда, где наиболее необходимы, и как можно быстрее", – говорится в заявлении.
Министрам здравоохранения стран G20 получено обмениваться передовым опытом и разработать комплекс неотложных действий "Большой двадцатки" для борьбы с пандемией. Встреча министров пройдет в апреле.
"Обязуемся совместно работать для расширения исследований и разработок, выделять финансирование на вакцины и лекарства. Мы будем укреплять нашу координацию, в том числе, и с частным сектором для быстрого развития, производства и распространения диагностики, противовирусных препаратов и вакцин", – отмечается в заявлении.
Также участники G20 попросили ВОЗ оценить существующие пробелы в реакции на пандемию, чтобы разработать глобальную инициативу по ответу на вирус.
"В настоящее время мы предпринимаем немедленные меры для поддержки наших экономик. Мы вкладываем более 5 трлн долларов в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и схем гарантий для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", – заявили участники.
Кроме этого, G20 будет работать над обеспечением стабильного потока жизненно важных медицинских поставок, критически важных сельскохозяйственных продуктов и других товаров, а также устранять сбои в мировых цепочках поставок.
Напомним, что в "Большую двадцатку" входят такие страны, как Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также отдельно Европейский союз.
Как ранее сообщал Фокус:
- Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на $2 млрд, чтобы спонсировать борьбу с COVID-19 в беднейших странах мира.
- Также Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные санкционные режими, ведь они якобы ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса.
- А В ЕС обсудят "план Маршалла" для спасения экономики от коронавируса. Лидеры ЕС сегодня обсудят план стимулирования европейской экономики для противостояния финансовому кризису.