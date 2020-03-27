Итальянская компания предложила строить госпитали для больных Covid-19 из морских контейнеров

Итальянская дизайнерская компания объединилась с Массачусетским технологическим институтом для создания сборных отделений интенсивной терапии (ICU), чтобы справиться с растущим числом пациентов с коронавирусом во всем мире.

Об этом сообщает World Economic Forum.

Carlo Ratti Associati и MIT Senseable City Lab стремятся удовлетворить эту растущую потребность с помощью ICU, встроенных в транспортные контейнеры, которые можно объединить для создания мобильных полевых больниц.

Они объединились с инжиниринговыми фирмами, экспертами по логистике и поставщиками медицинского оборудования в рамках некоммерческой работы по созданию подключенных устройств для респираторных заболеваний. Они разработаны таким образом, чтобы их можно было быстро установить, как палатку, но так же безопасно, как и больницу с "биоконтролем".

Конструкция быстро собирается и разбирается. Поскольку она сделана из транспортных контейнеров, ее можно перемещать в места, где мобильные госпители необходимы железнодорожным и морским транспортом, внутри стран и из города в город по всему миру.

В Италии, где произошла самая смертоносная вспышка этой болезни – почти 64 тысяч коек, у них есть 12,5 коек для интенсивной терапии на 100 тысяч человек по сравнению с Германией, у которой есть 29,2.

Врачи на севере Италии говорят, что 70% мест в отделениях интенсивной терапии в настоящее время зарезервированы для пациентов с коронавирусом с "разумным шансом на выживание". Пожилые пациенты "не реанимируются и умирают в одиночку".

Ученые в Лондоне использовали данные об эпидемии в Китае для расчета воздействия на Национальную службу здравоохранения Великобритании. По их оценкам, Великобритании понадобится 200 коек на 100 тысяч человек населения. На данный момент их чуть меньше семи на 100 тысяч.

Количество коек неотложенной помощи на 100 тысяч человек

За пределами Европы ведется подготовка к укреплению хрупких систем здравоохранения в Африке, которые могут быть поражены, если там распространится болезнь.

Элис Чарльз, руководитель направления "Города, инфраструктура и городское обслуживание" на Всемирном экономическом форуме, который поддерживает проект, говорит: "Мы больше всего обеспокоены распространением коронавируса в густонаселенных городских районах на юге, особенно в Африке, где траектория в течение первых 40 дней выглядит намного хуже, чем в Европе. Следовательно, мы считаем, что решение такого характера должно быть достигнуто в масштабе как можно скорее".

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