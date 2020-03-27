На улицах Нью-Йорка развернули мобильные морги

Фото: Холодильники для мобильного морга в Нью-Йорке/ CNN

В связи со большой вспышкой заболеваний коронавирусом в Нью-Йорке, власти города приняли решение развернуть мобильные морги рядом с двумя больницами, возле Bellevue Hospital на Манхэттене и Elmhurst Hospital в Куинсе. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, такое решение принято из-за ожидаемого большого количества умерших от коронавируса, с которыми не будут справляться больничные морги.

В бюро судмедэкспертизы города рассказали, что грузовики и палатки увеличат вместимость моргов до 3500-3600 тел.

Рабочие сооружают мобильный морг возле больницы Bellevue Hospital на Манхэттене

По состоянию на 26 марта в Нью-Йорке от коронавируса умерли 281 человек. Общее число заболевших составляет более 21 тысячи.

Последний раз Нью-Йорк принимал подобные меры после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп признал штаты Нью-Йорк и Вашингтон зонами крупного бедствия, наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса COVID-19. Туда отправили отряды Национальной гвардии.