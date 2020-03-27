Врач из Нью-Йорка о ситуации с короновирусом: Это апокалипсис

Реаниматолог городской больницы Элмхерста в Нью-Йорке Эшли Брэй рассказала о ситуации с коронавирусом в США. По ее словам, в разгар пандемии палаты переполнены больными, не хватает медицинского оборудования, особенно аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает The New York Times.

"С каждым днем ситуация становится все хуже и хуже. Мы изо всех сил стараемся приобрести как можно больше аппаратов искусственного дыхания. Их не хватает. Ситуация очень плохая. Не хватает необходимых материалов. И это Америка, которая считается первой страной в мире", – сказала Брэй.

Она добавила, что у врачей недостаточно средств индивидуальной защиты, из-за чего вирусом уже заразились десятки медиков.

Закончились даже места в морге, из-за чего к больнице пришлось подогнать авторефрижератор, где хранятся тела умерших.

"Это апокалипсис", – цитирует издание Эшли Брэй.

Напомним, в связи со большой вспышкой заболеваний коронавирусом в Нью-Йорке, власти города приняли решение развернуть мобильные морги.

По состоянию на 26 марта в Нью-Йорке от коронавируса умерли 281 человек. Общее число заболевших составляет более 21 тысячи.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп признал штаты Нью-Йорк и Вашингтон зонами крупного бедствия, наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса COVID-19. Туда отправили отряды Национальной гвардии.