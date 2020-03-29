Карантин не нужен. Трамп отказался закрывать штат Нью-Йорк из-за коронавируса

Президент США Дональда Трамп передумал вводить жесткий карантин в штате Нью-Йорк. Об этом сообщила американский президент в Twitter.

Трамп отказался закрывать штат на въезд и выезд, введя более жесткие карантинные правила.

"По рекомендации рабочей группы Белого дома по коронавируса и после консультаций с губернатором штата Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, мы выдадим рекомендации по путешествиям. Карантин не нужен", – пояснил президент.

Несколько дней назад Трамп не исключал, что придется ввести запрет на въезд и выезд из Нью-Йорка и таких районов, как Джерси и Коннектикут, где наблюдаются наибольшие вспышки коронавируса в США. Таким образом президент собирался защитить другие штаты от распространения вируса.

Но губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подчеркивал, что в штате уже введены карантинные мероприятия, в частности запрещены массовые мероприятия. Он пояснил, если Нью-Йорк заблокировать - это повлияет на экономику всей страны.

На данный момент США лидируют в списке по количеству зараженных в мире. Сейчас там 124 665 зараженных. Из них 2191 умерли и 1095 выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус: