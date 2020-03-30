Трамп: В лучшем случае от коронавируса умрет от 100 до 200 тыс. американцев

Мир
По словам американского лидера, количество смертей от коронавирусной болезни могло  бы достичь 2,2 миллиона человек

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в понедельник заявил, что если в стране от коронавируса умрет от 100 до 200 тысяч американцев, это еще будет хорошим результатом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

По словам американского лидера, количество смертей от коронавирусной болезни могло  бы достичь 2,2 миллиона человек, если бы правительство не предпринимало все необходимые меры.

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит, мы хорошо поработали, хотя "это ужасное число",  – сказал Трамп.

Он добавил, что пик смертности в США, вероятно, наступит через две недели, и объявил, что ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса продлеваются до 30 апреля.

После 12 апреля, заявил президент США, количество смертей от COVID-19 должно начать снижаться.

Трамп подчеркнул важность того, чтобы все жители следовали рекомендациям врачей.

"Ничто не может быть хуже, чем объявить победу до того, как победил", − сказал он.

По его прогнозам, страна "начнет восстанавливаться" от пандемии коронавируса к 1 июня.

Напомним, на данный момент США лидируют в списке по количеству зараженных в мире. По состоянию на 29 марта там было 124 665 зараженных, из которых 2191 умерли и 1095 выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус: