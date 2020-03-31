Президент Мексики проигнорировал карантин и встретился с матерью наркобарона "Эль Чапо"

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в воскресенье, 29 марта, посетил город Бадирагуато — родину всемирноизвестного наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана ("Коротышка") и встретился с его матерью. Об этом пишет The Guardian.

Расположенный в северном штате Синалоа, Бадирагуато является частью так называемого "Золотого треугольника" в Мексике, бедного и гористого региона, где выращивают марихуану и которые уже давно стал центром наркобизнеса в стране.

Во время посещения города Лопес Обрадор встретился с 92-летней матерью наркобарона Марией Консуэлой Лоэре Перес. На опубликованном видео видно, как он подошел к сидящей в машине женщине, пожал ей руку и сказал, что получил ее письмо.

Также на видео рядом с президентом заметили Хосе Луиса Гонсалеса Меса, представителя семейства Гусман.

Визит президента в Бадирагуато вызвал гнев негодования в стране. Во-первых, Лопес Обрадор фактически проигнорировал призывы правительства к гражданам страны оставаться дома с целью не допустить распространения президента. Во-вторых, его визит совпал с 30-летием сына "Эль Чапо" —Овидио Гусманом Лопесом, который сейчас возглавляет наркокартель.

В октябре 2019 года его задержали полицейские в Синалоа, однако прибывшие боевики наркокартеля заблокировали город и вынудили правоохранителей отпустить своего главаря.

Бои в Синалоа в октябре 2019 года

В связи с этим Марко Кортес, лидер оппозиции от партии "Национальное действие", назвал встречу президента с матерью наркобарона оскорблением жертв мексиканских картелей и военнослужащих.

Отметим, что Лопес Обрадор уже не в первый раз игнорирует призывы правительства к самоизоляции, совершая туры по стране. При этом он неоднократно выражал скептицизм по поводу угрозы от коронавируса. "Несчастье и пандемии ничего нам не сделают", - заявил он во время одной из таких поездок.

Тем временем правительство продолжает ужесточать меры по борьбе с распространением коронавируса. Количество случаев заражения в Мексике достигло 30 марта 1094 человек, включая 28 с летальным исходом. Еще 26 марта правительство приостановило работу части своих ведомств, а сегодня приняло решение о введении на территории страны чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения сроком на 30 дней и ввело новые ограничительные меры.

На этот срок приостанавливается работа всех предприятий, кроме критически важных, ограничивается передвижение для всех жителей и вводится строгий карантин для граждан старше 70 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле 2019 года мексиканского наркобарона "Эль Чапо" приговорили в США к пожизненному заключению. Глава наркокартеля получил пожизненный срок и еще 30 лет сверху.