В Туркменистане запретили слово "коронавирус" и арестовывают людей в масках
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов распорядился запретить использовать слово "коронавирус", чтобы информация о пандемии не распространялась.
Об этом сообщают "Репортеры без границ".
Государственным СМИ запретили использовать это слово, и оно даже было удалено из информационных брошюр по здравоохранению, распространяемых в школах, больницах и на рабочих местах.
Кроме того, за ношение масок в публичных местах и разговоры о пандемии могут арестовать.
"Власти Туркменистана оправдали свою репутацию, приняв этот экстремальный метод уничтожения всей информации о коронавирусе", – сказала Жанна Кавелье, глава бюро "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии.
Официально власти Туркменистана не подтвердили заражений COVID-19 на територии страны.
Бердымухамедов 13 марта отдал распоряжение о дезинфекции общественных мест народным растением под названием "Гармала" в качестве защитной меры.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Туркменистана устроил новогодний корпоратив для чиновников и выступил на нем в роли диджея.
- В Лебапской области Туркменистана полицейские задерживают людей, которые стоят в длинных очередях у банкоматов, чтобы снять деньги в условиях нехватки наличных. Задержанных освобождают после допросов, требуя от них не стоять больше в очередях.
- Гурбангулы Бердымухамедов и его внук Керим исполнили советский хит "Каракум" в новой аранжировке.