В Туркменистане запретили слово "коронавирус" и арестовывают людей в масках

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов распорядился запретить использовать слово "коронавирус", чтобы информация о пандемии не распространялась.

Об этом сообщают "Репортеры без границ".

Государственным СМИ запретили использовать это слово, и оно даже было удалено из информационных брошюр по здравоохранению, распространяемых в школах, больницах и на рабочих местах.

Кроме того, за ношение масок в публичных местах и разговоры о пандемии могут арестовать.

"Власти Туркменистана оправдали свою репутацию, приняв этот экстремальный метод уничтожения всей информации о коронавирусе", – сказала Жанна Кавелье, глава бюро "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии.

Официально власти Туркменистана не подтвердили заражений COVID-19 на територии страны.

Бердымухамедов 13 марта отдал распоряжение о дезинфекции общественных мест народным растением под названием "Гармала" в качестве защитной меры.

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