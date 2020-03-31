"Это очень мило": РФ направила гуманитарную помощь США, Трамп оценил
Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от России и Китая. Такие действия РФ президент Дональд Трамп назвал "очень милыми".
Об этом сообщает CNN.
"Китай прислал нам кое-что, что было потрясающе. Россия также прислала нам большой самолет вещей, медицинского оборудования, это было очень мило ", – сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
Он добавил, что предоставление помощи США другими стран его очень приятно удивило.
"Другие страны направили нам помощь, и я был очень удивлен, очень приятно удивлен", – сказал Трамп.
Напомним, на данный момент США лидируют в списке по количеству зараженных в мире.
Как ранее сообщал Фокус:
- Американские власти выделили 1,2 миллионов долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что если в стране от коронавируса умрет от 100 до 200 тысяч американцев, это еще будет хорошим результатом.