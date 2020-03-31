"Ювентус" может продать Роналду из-за финансовых потерь на фоне коронавируса
Руководство туринского "Ювентуса" рассматривает возможность продажи нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых потерь клуба, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает Il Messaggero.
По информации издания, "Ювентус" вряд ли сможет выплачивать португальскому форварду зарплату в прежнем объеме (31 млн евро в год) после того, как чемпионат Италии возобновится. Издание также пишет, что "Юве" готов рассмотреть предложения от 70 млн евро.
Действующий контракт 35-летнего Роналду рассчитан до 30 июня 2022 года с возможностью продления на еще один сезон.
Криштиану перешел в туринский клуб из мадридского "Реала" летом 2018 года за 117 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах и забил 25 голов.
На данный момент все футбольные турниры в Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса. "Ювентус" является лидером Серии "А".
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