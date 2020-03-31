"Ювентус" может продать Роналду из-за финансовых потерь на фоне коронавируса

Руководство туринского "Ювентуса" рассматривает возможность продажи нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых потерь клуба, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации издания, "Ювентус" вряд ли сможет выплачивать португальскому форварду зарплату в прежнем объеме (31 млн евро в год) после того, как чемпионат Италии возобновится. Издание также пишет, что "Юве" готов рассмотреть предложения от 70 млн евро.

Читайте также: Роналду установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Действующий контракт 35-летнего Роналду рассчитан до 30 июня 2022 года с возможностью продления на еще один сезон.

Криштиану перешел в туринский клуб из мадридского "Реала" летом 2018 года за 117 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах и забил 25 голов.

На данный момент все футбольные турниры в Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса. "Ювентус" является лидером Серии "А".

Как ранее писал Фокус:

Украинская модель Лера Бублейко стала героиней рекламы с Криштиану Роналду.