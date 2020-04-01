Коронавирус в США: резко выросла смертность, Трамп предупредил об "очень трудных" двух неделях

За прошлые сутки в США скончались 830 человек от коронавируса.

Об этом сообщает телекомпания CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По данным CNN, этот показатель является самым большим по стране за день. Общее количество летальных исходов в стране возросло до 3834. Случаи заражения зафиксированы во всех американских штатах. А по состоянию на 1 апреля количество смертей уже увеличилось до 4 080.

По состоянию на 31 марта США вышли на третье место в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке континентальный Китай. Соединенные Штаты по количеству смертей уступают лишь Италии и Испании.

При этом эксперты, входящие в группу по координации усилий по борьбе с инфекцией при администрации президента Дональда Трампа, заявляют, что смертность от коронавируса в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации, сообщает The New York Times.

Отмечается, что смертность на уровне 2,2 млн человек может угрожать стране, если для борьбы с вирусом ничего не будет сделано.

Однако более вероятными потерями специалисты посчитали смертность на уровне 100-240 тыс. человек. Такое развитие ситуации может ожидать страну, если ограничения, введенные властями, будут соблюдаться.

Дональд Трамп уже предупредил, что американцев ждут "очень трудные две недели", передает CNN.

"Я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели", – сказал президент.

Позже он сообщил, что этот период может увеличиться до трех недель.

Он также назвал ситуацию с коронавирусом тяжелым испытанием, отличающимся ото всех, с которыми США сталкивались до этого. Однако президент США сообщил, что надеется на то, что в скором времени американцы "увидят свет в конце тоннеля".

Как ранее сообщал Фокус: