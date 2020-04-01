"Я хотел дать людям надежду". Трамп признал, что преуменьшал опасность коронавируса

Мир
Эксперты в области здравоохранения подвергли критике позицию американского президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии коронавируса знал, что от нее могут умереть тысячи американцев, но намеренно преуменьшал эту угрозу с целью придать людям оптимизм.

 Об этом информирует Business Insider.

"Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, но я знал, что все может быть и хорошо. А я не хочу быть пессимистом",  – сказал Трамп.

Он добавил, что в сложившейся ситуации важно не отнимать у людей надежду.

"Это очень легко быть пессимистом в отношении этого (пандемии коронавируса). Но я тоже хочу дать людям надежду. Вы знаете, я заводила для нашей страны  – мы обязательно пройдем через худшее испытание, с которым, возможно, когда-либо сталкивались",  – сказал американский лидер.

Эксперты в области здравоохранения подвергли критике позицию американского президента. Ряд из них уверены в том, что зная подробности, необходимо было подготовиться к пандемии.

"Мы потеряли два месяца. И это не та болезнь, чтобы позволить себе потратить впустую это время",  – сказали изданию в Гарвардском институте здоровья.

Там отметили, что "для каждого было ясно, что ситуация (с коронавирусом) не находится под контролем".

"Цена всего этого в том, что десятки тысяч американцев умрут, хотя их смерти можно было предотвратить",  – сказали специалисты из Гарвардского института здоровья.

По состоянию на 31 марта США вышли на третье место в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке континентальный Китай. Соединенные Штаты по количеству смертей уступают лишь Италии и Испании.

Как ранее сообщал Фокус: