"Я хотел дать людям надежду". Трамп признал, что преуменьшал опасность коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии коронавируса знал, что от нее могут умереть тысячи американцев, но намеренно преуменьшал эту угрозу с целью придать людям оптимизм.
Об этом информирует Business Insider.
"Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, но я знал, что все может быть и хорошо. А я не хочу быть пессимистом", – сказал Трамп.
Он добавил, что в сложившейся ситуации важно не отнимать у людей надежду.
"Это очень легко быть пессимистом в отношении этого (пандемии коронавируса). Но я тоже хочу дать людям надежду. Вы знаете, я заводила для нашей страны – мы обязательно пройдем через худшее испытание, с которым, возможно, когда-либо сталкивались", – сказал американский лидер.
Эксперты в области здравоохранения подвергли критике позицию американского президента. Ряд из них уверены в том, что зная подробности, необходимо было подготовиться к пандемии.
"Мы потеряли два месяца. И это не та болезнь, чтобы позволить себе потратить впустую это время", – сказали изданию в Гарвардском институте здоровья.
Там отметили, что "для каждого было ясно, что ситуация (с коронавирусом) не находится под контролем".
"Цена всего этого в том, что десятки тысяч американцев умрут, хотя их смерти можно было предотвратить", – сказали специалисты из Гарвардского института здоровья.
По состоянию на 31 марта США вышли на третье место в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке континентальный Китай. Соединенные Штаты по количеству смертей уступают лишь Италии и Испании.
Как ранее сообщал Фокус:
- На фоне высокой смертности от коронавируса в США, Дональд Трамп предупредил, что американцев ждут "очень трудные две недели".
- Ранее Трамп заявил, что если в стране от коронавируса умрет от 100 до 200 тысяч американцев, это еще будет хорошим результатом.
- Трамп назвал себя "президентом военного времени" и применил закон времен Корейской войны. Президент США назвал "войной" ситуацию по борьбе с коронавирусом.
- Также он говорил, что американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.
- В ВОЗ заявили, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.