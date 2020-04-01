"Я хотел дать людям надежду". Трамп признал, что преуменьшал опасность коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии коронавируса знал, что от нее могут умереть тысячи американцев, но намеренно преуменьшал эту угрозу с целью придать людям оптимизм.

Об этом информирует Business Insider.

"Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, но я знал, что все может быть и хорошо. А я не хочу быть пессимистом", – сказал Трамп.

Он добавил, что в сложившейся ситуации важно не отнимать у людей надежду.

"Это очень легко быть пессимистом в отношении этого (пандемии коронавируса). Но я тоже хочу дать людям надежду. Вы знаете, я заводила для нашей страны – мы обязательно пройдем через худшее испытание, с которым, возможно, когда-либо сталкивались", – сказал американский лидер.

Эксперты в области здравоохранения подвергли критике позицию американского президента. Ряд из них уверены в том, что зная подробности, необходимо было подготовиться к пандемии.

"Мы потеряли два месяца. И это не та болезнь, чтобы позволить себе потратить впустую это время", – сказали изданию в Гарвардском институте здоровья.

Там отметили, что "для каждого было ясно, что ситуация (с коронавирусом) не находится под контролем".

"Цена всего этого в том, что десятки тысяч американцев умрут, хотя их смерти можно было предотвратить", – сказали специалисты из Гарвардского института здоровья.

По состоянию на 31 марта США вышли на третье место в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке континентальный Китай. Соединенные Штаты по количеству смертей уступают лишь Италии и Испании.

Как ранее сообщал Фокус:

На фоне высокой смертности от коронавируса в США, Дональд Трамп предупредил, что американцев ждут "очень трудные две недели".

Ранее Трамп заявил, что если в стране от коронавируса умрет от 100 до 200 тысяч американцев, это еще будет хорошим результатом.

Трамп назвал себя "президентом военного времени" и применил закон времен Корейской войны. Президент США назвал "войной" ситуацию по борьбе с коронавирусом.

Также он говорил, что американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.